Donald Trump a suggéré ce lundi aux Américains de ne plus utiliser les services de l’opérateur de télécommunications AT & T, propriétaire de CNN, accusant pour la énième fois cette chaîne de disséminer de fausses informations.

Peu après son arrivée à Londres pour une visite d’Etat, le président américain a lancé une diatribe, sur Twitter, contre CNN qui, a-t-il affirmé, diffuse « beaucoup de fake news », ce qui est « très mauvais pour les Etats-Unis ».

« Pourquoi le propriétaire AT & T ne fait pas quelque chose ? », a d’abord interrogé Donald Trump à propos de l’opérateur qui a acquis récemment le groupe de médias Time Warner et sa filiale, CNN.

I believe that if people stoped using or subscribing to @ATT, they would be forced to make big changes at @CNN, which is dying in the ratings anyway. It is so unfair with such bad, Fake News! Why wouldn’t they act. When the World watches @CNN, it gets a false picture of USA. Sad!