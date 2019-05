New York va dédier un monument à deux femmes transgenres, une première

New York va consacrer un monument à deux femmes transgenre, héroïnes de la lutte pour les droits de la communauté LGBTQ et figures des émeutes de Stonewall, une initiative présentée comme une première mondiale par le maire Bill de Blasio.



Long overdue. Iconic trans rights activists Marsha P. Johnson and Sylvia Rivera will be honored with their own monuments in New York City 🏳️‍🌈 #Stonewall50 #PrideMonth https://t.co/RHZbXFUSYC pic.twitter.com/1B0lQX2Efy