« Hier, les agents de la police aux frontières ont interpellé le plus grand groupe d’étrangers illégaux à ce jour : 1.036 personnes qui ont franchi illégalement la frontière à El Paso (Texas) à 4h », a tweeté Donald Trump.

Yesterday, Border Patrol agents apprehended the largest group of illegal aliens ever: 1,036 people who illegally crossed the border in El Paso around 4am. Democrats need to stand by our incredible Border Patrol and finally fix the loopholes at our Border! pic.twitter.com/6K1rIUzorM