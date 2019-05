Une première. Le président américain Donald Trump a brièvement reconnu jeudi que la Russie l'avait aidé à être élu à la Maison Blanche en novembre 2016, avant de faire machine arrière.

Cette admission marque une rupture de la part du milliardaire américain qui s'est jusqu'ici toujours efforcé de minimiser l'impact de l'interférence de Moscou dans la campagne, lors de laquelle il affrontait la démocrate Hillary Clinton.

«Russie, Russie, Russie! C'est tout ce qu'on entendait au début de cette chasse aux sorcières. Et aujourd'hui la Russie a disparu parce que je n'avais rien à voir avec le fait que la Russie m'aide à être élu», a-t-il tweeté, suscitant la stupeur à Washington.

Russia, Russia, Russia! That’s all you heard at the beginning of this Witch Hunt Hoax...And now Russia has disappeared because I had nothing to do with Russia helping me to get elected. It was a crime that didn’t exist. So now the Dems and their partner, the Fake News Media,.....