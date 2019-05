Le Brésil au bord d’une nouvelle catastrophe minière ? Au sud-est du pays, un nouveau barrage du géant minier Vale risque de s’effondrer, quatre mois après le désastre de Brumadinho qui a fait 270 morts et disparus.

À Barao de Cocais, un immense remblai de la mine Gongo Soco menace ainsi de s’effondrer et de provoquer la rupture d’un barrage situé à 1,5 km de là. L’effondrement était prévu pour ce dimanche mais n’est pas survenu. L’affaissement du remblai, de 10 cm par an habituellement, est désormais mesuré à 20 cm par jour.

In Brazil another tailings dam, at the Gongo Soco mine in Barão de Cocais to the east of Belo Horizonte, is at risk of failure due to a potential 10 million cubic metre rock wall collapse:- https://t.co/cuUkUJRZDP pic.twitter.com/bGnEvmoydZ