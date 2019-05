Donald Trump à Bord du USS Wasp, le 28 mai 2019. — Evan Vucci/AP/SIPA

Le président américain Donald Trump a utilisé le cadre d’un navire militaire américain mardi au Japon pour évoquer la puissance « redoutable » des Etats-Unis face à la montée de la Chine, mettant le point final à une visite d’Etat de quatre jours.

S’adressant avant de quitter le Japon à plus de 800 soldats en uniforme dans le ventre de l’USS Wasp, un navire d’assaut amphibie américain amarré sur la base navale américaine de Yokosuka, Donald Trump leur a dit qu’ils faisaient partie « des plus redoutables guerriers américains dans cette partie du Pacifique ».

L’armée américaine « restera pour toujours en première place », a-t-il déclaré. « Nous avons des équipements, des missiles, des fusées, des chars, des avions, des navires : personne au monde ne peut les construire comme nous le faisons. Nul n’est même près de pouvoir le faire », a-t-il insisté.

Les forces navales américaines « patrouillent fièrement » dans la région

Son discours, ponctué par les cris de joie de son auditoire, marquait Memorial Day, la fête américaine célébrant les morts à la guerre, mais il s’adressait clairement au rival chinois et à la Corée du Nord, où Trump a mené d’importants efforts diplomatiques pour tenter de conduire le régime à renoncer à l’arme nucléaire avec jusqu’à présent des résultats modestes.

Donald Trump a dit aux soldats, marins et autre personnel militaire présent qu’ils affrontaient les défis de sécurité de la région avec un « courage sans égal ». Les forces navales américaines « patrouillent fièrement » dans les eaux de la région, a-t-il ajouté, en citant des points chauds tels que la mer de Chine Méridionale, où l’expansion navale de la Chine se fait sentir.

Plus tôt, il s’était rendu avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe sur un porte-hélicoptères japonais, le JS Kaga. Le responsable japonais a évoqué une « sécurité de plus en plus menacée » dans la région et confirmé que le Kaga serait converti de manière à pouvoir accueillir aussi des avions. Donald Trump a précisé pour sa part que le navire japonais porterait une version du chasseur furtif F-35, que le Japon est en train d’acquérir en grand nombre. « Avec cet équipement extraordinaire, le JS Kaga aidera nos pays à se défendre contre une série de menaces complexes dans la région et bien au-delà », a-t-il souligné.

Une visite peu riche en substance

Avant de s’envoler en hélicoptère pour la base de Yokosuka, le président américain avait fait ses adieux à l’empereur Naruhito. Donald Trump, accompagné de son épouse Melania, s’était vu offrir l’honneur lundi d’être le premier dirigeant étranger à rencontrer le nouvel empereur et l’impératrice Masako. Ils avaient été les hôtes d’un banquet au Palais impérial le soir.

Sa visite entamée samedi, peu riche en substance, a été marquée par une partie de golf avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe et la remise par le président américain d’une coupe à la fin d’un tournoi de sumo à Tokyo.

De délicates négociations sur les demandes répétées de Washington de voir le Japon ouvrir davantage son marché aux produits américains, à défaut de quoi il pourrait se voir imposer de lourds droits de douane dans l’automobile, ont été reportées après des élections sénatoriales prévues en juillet au Japon.