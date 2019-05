Photo diffusée par l'armée syrienne de missiles israéliens abattus par la défense anti-aérienne à Damas, le 10 mai 2018. — Uncredited/AP/SIPA

L’armée israélienne l’a confirmé ce lundi soir. Un raid aérien a été mené contre une cible en Syrie voisine comme une riposte à un tir de missile contre l’un des avions d’Israël. Le missile israélien s’est abattu sur la province de Qouneitra (sud-ouest) et un soldat syrien a été tué. « A 21h10, l’ennemi israélien a visé l’une de nos positions militaires à l’est de Khan Arnaba, dans la banlieue de (la ville de) Qouneitra, tuant un soldat et blessant un autre », a fait savoir l’agence officielle Sana, citant une source militaire.

Le missile tiré à partir du territoire syrien « est tombé en Syrie et la mission de l’avion de chasse israélien a été accomplie, a précisé de son côté l’armée israélienne dans un communiqué. L’armée voit toute menace contre ses avions avec une grande gravité et réagira pour les défendre. » Le missile tiré à partir du territoire syrien « est tombé en Syrie et la mission de l’avion de chasse israélien a été accomplie », a ajouté l’armée.

Des « objectifs hostiles » en provenance d’Israël

En général, l’armée israélienne ne commente pas les informations venues de Syrie à propos de ses frappes qui s’avèrent nombreuses depuis le début en 2011 de la guerre en Syrie. Ainsi, le 17 mai, la défense antiaérienne syrienne avait intercepté des « objectifs hostiles » en provenance d’Israël, avait indiqué l’agence de presse officielle syrienne Sana, évoquant une « forte explosion » dans les environs de Damas. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), il s’agissait de frappes israéliennes ciblant la région de Kesswa où se trouvent des entrepôts d’armes appartenant à l’Iran et au Hezbollah.

Le 13 avril, des raids israéliens avaient pris pour cible une position militaire à Misyaf, dans la province de Hama (centre), faisant trois blessés, avait alors rapporté Sana. Les récentes frappes interviennent dans un contexte de montée de tension entre l’Iran, ennemi juré d’Israël et implanté militairement en Syrie, et les Etats-Unis.

Israël a toujours affirmé son intention de continuer à viser les positions tenues par l’Iran ou le Hezbollah en Syrie. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ​répétant à l’envi qu’il ne laisserait pas l’Iran s’implanter en Syrie. « Notre politique est claire : nous n’accepterons aucune agression contre nous et nous réagirons avec force », a-t-il encore affirmé lundi, selon un communiqué de son bureau.