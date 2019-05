Agenda sportif chargé pour Donald Trump. Le président américain a consacré la deuxième journée de sa visite d’Etat de quatre jours au Japon à une partie de golf avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe, puis à une visite au tournoi de sumo qui s’achevait le jour même, l’occasion de remettre au vainqueur une coupe spécialement créée pour l’occasion. Une partie amicale et une séance de lutte avant de commencer les discussions officielles, qui devraient porter sur le commerce et la Corée du Nord.

Par une chaleur écrasante dès le matin, avec des températures promettant de dépasser 30 degrés, et sous un ciel sans nuages, l’hélicoptère présidentiel s’est posé sur le gazon du paisible club de golf Mobara dans le département de Chiba, près de Tokyo. Shinzo Abe, pantalon blanc et veste de sport bleue, attendait son partenaire de jeu. C’est lui qui a pris le volant de la voiturette pour accompagner son hôte vêtu lui d’un pantalon noir et d’un pull-over rouge et coiffé d’une casquette rouge arborant les lettres USA.

Avant ces 16 trous (l’espace des deux derniers étant occupé par des hélicoptères et l’équipe de sécurité), Donald Trump avait consacré un tweet à la Corée du Nord, dans l’intention apparente de calmer les tensions suscitées par les deux tests de missiles effectués début mai par Pyongyang, après l’échec de son deuxième sommet avec le dirigeant nord Coréen Kim Jong-un, en février à Hanoi.

North Korea fired off some small weapons, which disturbed some of my people, and others, but not me. I have confidence that Chairman Kim will keep his promise to me, & also smiled when he called Swampman Joe Biden a low IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal?