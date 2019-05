La course à la succession de la Première ministre britannique est ouverte, avec déjà six candidats sur les rangs pour prendre le pouvoir et s’emparer de l’épineux dossier du Brexit, au lendemain de l’annonce de la démission de Theresa May.

Nouvelles candidatures du jour : celles de Dominic Raab, figure de la nouvelle garde des conservateurs et fugace ministre du Brexit, et de Matt Hancock, le ministre de la Santé. « Je mettrai en œuvre le Brexit », a tweeté samedi ce dernier. « Je préférerais que l’on quitte (l’Union européenne) avec un accord », a pour sa part écrit Dominic Raab.

