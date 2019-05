« C’était horrible de voir mon nom barré. » Kasia Bera, une Allemande installée au Royaume-Uni depuis 2006, est encore sous le choc. En se présentant à son bureau de vote à Oxford, jeudi, elle n’a pas pu voter pour les élections européennes. Une situation loin d’être unique : de nombreux autres Européens installés Outre-Manche ont fait part sur les réseaux sociaux de mésaventures similaires. Des « milliers » de personnes auraient été empêchées de voter, selon un groupe de défense des citoyens européens.

« Je m’étais inscrite en ligne pour voter, confie Kasia à 20 Minutes. J’ai reçu une notification qui m’a dit que j’étais inscrite. Pourtant, quand je suis arrivée à mon bureau de vote, ils m’ont dit que je ne pouvais pas voter. »

Elle apprend alors qu’elle devait remplir un formulaire supplémentaire pour voter. Une démarche dont elle n’a jamais été informée par les autorités britanniques. « Comment pouvais-je savoir que je devais remplir un formulaire alors que je ne savais même pas qu’il existait ? », lance-t-elle, visiblement exaspérée par la situation, qui a tout du cauchemar administratif. C’est la première fois que le Royaume-Uni demandait un tel formulaire.

L’Allemande appelle dans la foulée dans la commission électorale, mais la situation ne se débloque pas. Depuis, elle a également contacté sa députée, dans l’espoir de faire bouger les choses. « C’est un scandale, ce sont les élections européennes, je devrais pouvoir voter », fulmine-t-elle.

Elle s’inquiète également du manque de réaction du gouvernement britannique : « Avant l’élection, des députés ont fait remonter ce problème de vote à Theresa May. La situation était connue et ils n’ont absolument rien fait. »

Claire Béarn, une Française installée en Ecosse depuis 17 ans, a elle aussi été empêchée de voter. Pas pour la même raison toutefois : elle a bien renvoyé ce fameux formulaire, qui demandait aux citoyens européens s’ils désiraient voter pour cette élection dans leur pays ou au Royaume-Uni, mais la commission électorale soutient que le document est arrivé trop tard pour être pris en compte.

#DeniedMyVote I’m not allowed to vote today, here’s my story. I called the electoral office yesterday and received this half arsed letter today. Funny how first class stamps seem to work one way but not the other! pic.twitter.com/wYD3e3qKX3