FAKE OFF Dans une vidéo modifiée, devenue virale, la présidente de la Chambre des Représentants s'exprime comme si elle avait consommé de l'alcool

Nancy Pelosi est la présidente de la Chambre des Représentants aux Etats-Unis. — J. Scott Applewhite/AP/SIPA

Une vidéo virale semble montrer Nancy Pelosi, la cheffe des démocrates américains, ivre.

La vidéo a été modifiée : le discours de Nancy Pelosi a été ralenti.

Quelques heures après la publication de cette vidéo, Donald Trump a relayé une seconde vidéo qui attaque aussi Nancy Pelosi.

Un nouvel épisode dans la confrontation entre Donald Trump et la femme la plus puissante du camp démocrate, Nancy Pelosi. Mercredi, une vidéo montrant l’élue apparemment ivre a été publiée par une page Facebook qui prétend « surveiller » les républicains et les démocrates.

Dans cet extrait d’une durée de trois minutes, la présidente de la chambre des Représentants évoque une rencontre avortée avec le président américain à la Maison blanche le matin même. Son élocution est lente, comme si elle avait consommé de l’alcool. La vidéo a connu un succès immédiat : elle a été vue plus de 2,4 millions de fois sur Facebook et partagé 47.000 fois.

La vidéo a en fait été modifiée : elle est extraite d’une conférence donnée mardi par Nancy Pelosi au Center for American Progress, un think-tank proche de la gauche américaine. La conférence a été diffusée en direct sur YouTube, notamment par le média NowThisNews. Dans la vidéo de ce média, Nancy Pelosi n’apparaît pas ivre et son élocution est claire. La partie de son discours qui a été reprise dans la vidéo modifiée débute à 1'50'' :

Selon le Washington Post, la vidéo originale a été ralentie à environ 75% de sa vitesse originale pour arriver à l’extrait modifié. L’intonation de Nancy Pelosi a aussi été altérée pour se rapprocher de son intonation naturelle. Le quotidien américain a publié une vidéo comparant les deux versions :

Nancy Pelosi a fait l’objet d’autres attaques cette semaine : ce vendredi, Donald Trump a accusé son opposante politique de « bafouiller », en publiant une vidéo de l’élue sur son compte Twitter, une vidéo apparemment issue de la chaîne conservatrice Fox Business.

“PELOSI STAMMERS THROUGH NEWS CONFERENCE” pic.twitter.com/1OyCyqRTuk — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 24, 2019

Dans la vidéo, la démocrate répète plusieurs fois certains mots. La vidéo est extraite d’une conférence de presse organisée jeudi. De très courts extraits ont été sélectionnés et ajoutés ensemble pour donner l’impression que Nancy Pelosi s’exprime en bafouillant. La conférence de presse est disponible en entier sur YouTube, on y voit que Nancy Pelosi s’y exprime distinctement :

