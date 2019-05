Les Etats-Unis passent aux choses sérieuses. Après avoir inculpé Julian Assange pour une simple tentative de piratage, le mois dernier, la justice américaine a annoncé 17 nouvelles charges, jeudi. Et elles sont beaucoup plus graves : le cofondateur de WikiLeaks est accusé d’avoir violé « l’espionnage act » en diffusant les secrets militaires volés par l'ex-analyste Chelsea Manning en 2010.

Julian Assange est soupçonné d'avoir «aidé» et «incité» le soldat Manning «à obtenir des informations confidentielles en sachant qu'elles pouvaient être utilisées au détriment des Etats-Unis et à l'avantage d'une nation étrangère», a déclaré le ministère de la Justice, en révélant 17 nouveaux chefs d'inculpation.

This is madness. It is the end of national security journalism and the first amendment. https://t.co/wlhsmsenFw