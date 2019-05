A huit mois du début des primaires démocrates pour la Maison Blanche, l’ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, a directement attaqué samedi Donald Trump, « diviseur en chef » comparé aux pires « tyrans et dictateurs ».

« Le pays en a marre des divisions, marre des batailles, marre des comportements puérils », a lancé Joe Biden, 76 ans, lors de son premier grand meeting de campagne à Philadelphie, où la Constitution américaine a été rédigée et où il a installé son QG de campagne.

Joe Biden: "I know President Trump likes to take credit for the economy... Just look at the facts, not the alternative facts. President Trump inherited an economy from Obama-Biden administration that was given to him -- just like he inherited everything else in his life." pic.twitter.com/6PiLzuGebm