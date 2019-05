Les manifestations se poursuivent en Algérie sur fond de limogeages de symboles du régime Bouteflika déchu et d'arrestations. — Mosa'ab Elshamy/AP/SIPA

Le président algérien par intérim a limogé jeudi deux procureurs d'Alger, où sont centralisées plusieurs enquêtes récentes visant des personnalités liées au régime du président déchu Abdelaziz Bouteflika, ainsi que le patron de l'organisme de lutte contre la corruption. Le motif de ces limogeages, qui visent des responsables nommés sous la présidence de Bouteflika, n'a pas été précisé.

En charge de l'intérim après la démission le 2 avril du président Bouteflika, Abdelkader Bensalah «met fin aux fonctions de Benaïssa Ben Kathir, procureur général de la Cour de justice d'Alger et le remplace par Zermati Belkacem», a indiqué un bandeau défilant sur la télévision pulique. Procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed, dans le centre de la capitale, Khaled el Bey est également limogé et remplacé par Fayçal Bendaas tandis que Mokhtar Lakhdari prend la tête de l'Office central de répression de la corruption (OCRC), chargé des enquêtes en matière de corruption, en remplacement de Mokhtar Rahmani, selon ce bandeau.

Un mandat d'arrêt contre le très puissant Chakib Khelil

Zeghmati Belkacem avait déjà occupé le poste de procureur général de la Cour de justice d'Alger (qui regroupe Cour d'Appel, chambre d'accusation et tribunal criminel) entre 2007 et 2016. Il s'y était notamment fait connaître en émettant en 2013 un mandat d'arrêt international pour «corruption» contre le très puissant ancien ministre de l'Energie durant dix ans, Chakib Khelil, proche du président Bouteflika. Chakib Khelil était alors à l'étranger et n'était rentré en Algérie qu'en 2016, après l'annulation pour «vice de forme» du mandat d'arrêt et le limogeage de Zermati Belkacem.

La justice algérienne a lancé récemment plusieurs enquêtes pour des faits de corruption contre des personnalités liées au président Bouteflika, resté vingt ans à la tête de l'Algérie. Plusieurs richissimes hommes d'affaires, dont la plupart sont soupçonnés d'avoir obtenu des marchés publics grâce à leurs liens avec l'entourage de M. Bouteflika, ont été placés en détention provisoire.

De nombreux observateurs craignent qu'elles aient pour double objectif d'apaiser la contestation en lui offrant des «têtes» symboles de la corruption, tout en servant de prétexte à une purge au sein du pouvoir dans le cadre de luttes de clans.

Vers un pôle pénal financier placé sous l'autorité de la justice

Un projet de loi sur la lutte contre la corruption déposé en janvier prévoyait la dissolution de l'OCRC au profit d'un pôle pénal financier placé sous l'autorité de la justice. Le projet n'a pu être adopté en raison du mouvement de contestation inédit déclenché le 22 février et qui a contraint Bouteflika à la démission.

Abdelmalek Sellal, Premier ministre entre 2014 et 2017, Ahmed Ouyahia, trois fois chef du gouvernement sous Bouteflika (la dernière fois jusqu'en mars 2019) et plusieurs responsables ont été entendus jeudi au tribunal de Sidi M'hamed, selon l'agence de presse officielle APS. Il n'a pas été précisé s'ils étaient convoqués en tant que témoins ou mis en cause.

Selon la télévision nationale, ils étaient convoqués dans le cadre des enquêtes visant Ali Haddad, ancien patron des patrons et PDG du numéro un privé des travaux publics en Algérie, incarcéré début avril. Ont également été entendus jeudi Karim Djoudi, ancien ministre des Finances de 2007 à 2014, Amara Benyounes, ancien ministre notamment de l'Industrie et du Commerce de 2012 à 2015, et l'ancien wali (préfet) d'Alger Abdelkader Zoukh. D'autres responsables et des hommes d'affaires étaient également présents au tribunal, selon APS.