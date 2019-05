Son nom a rejoint la longue liste des prétendants démocrates à l'élection présidentielle 2020. Bill de Blasio, maire de New York, a officialisé sa candidature ce jeudi, malgré des sondages défavorables.

«Donald Trump doit être arrêté», « il est temps de donner la priorité aux gens qui travaillent », déclare Bill de Blasio dans une vidéo de 3 minutes annonçant sa candidature, et mise en ligne tôt jeudi matin. Il devait être interviewé sur l’émission « Good Morning America », avant d’inaugurer un nouveau musée érigé au pied de la Statue de la Liberté. Puis partir vendredi pour l’Iowa, Etat-clé pour les primaires démocrates.

Today I am proud to announce my candidacy for president of the United States of America, because it's time to finally put working people first.https://t.co/p7LYipgAPg



Join me: https://t.co/sjKUWB2LwR #BdB2020