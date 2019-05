Dans un village pauvre du Pakistan, des parents attendent anxieusement que leurs enfants passent un test de dépistage du VIH : des centaines de personnes de la région ont récemment été testées positives, semble-t-il à la suite de l’usage répété par un médecin d’une seringue contaminée.

La police a été dépêchée pour maintenir l’ordre parmi la foule tendue, tandis que les familles se pressent dans le centre d’analyse mis en place à Wasayo, près de la ville de Larkana, dans la province du Sindh au sud du pays.

La colère et la peur sont palpables dans ce village durement frappé par l’épidémie. Les autorités disent ignorer pour l’instant si elle est due à des négligences graves ou aux pratiques d’un pédiatre malintentionné.

Les enquêteurs travaillant sur le dossier affirment que le médecin mis en cause est lui-même séropositif. Emprisonné dans une cellule délabrée dans la ville de Ratodero, il nie avoir inoculé sciemment le virus aux patients et se plaint d’être détenu au côté de criminels de droit commun.

Le Pakistan a longtemps été considéré comme un pays où la prévalence du VIH était faible. Mais le virus se propage désormais à un rythme inquiétant, en particulier chez les toxicomanes et chez les travailleurs du sexe. Avec quelque 20.000 nouveaux cas de séropositivité recensés pour la seule année 2017, le rythme de propagation de la maladie au Pakistan est le 2ème plus rapide en Asie, selon des statistiques de l’Onu.

Le pays, dont la population est en croissance rapide, souffre déjà d’un manque d’infrastructures médicales, longtemps négligées par les autorités. Si bien que les communautés rurales pauvres sont particulièrement vulnérables face aux pratiques médicales douteuses.

« Selon certaines données gouvernementales, environ 600.000 charlatans sont actifs dans le pays et environ 270.000 pratiquent dans la province du Sindh », a indiqué l’agence Onusida dans un communiqué.

