Confronté à une panne de train d’atterrissage, un pilote birman a réalisé un véritable exploit ce dimanche, réussissant à poser au sol un avion dépourvu de roues avant, a annoncé l’aviation civile.

#Breaking: Plane in #Myanmar makes a nose dive on landing when the front landing gear failed to deploy, all of the passengers on the plane are safe and got not injured during the emergency landing. pic.twitter.com/6q6HbFEv9t