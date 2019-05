Nouvelle fusillade dans une école américaine, au moins 7 élèves blessés

Un policier américain (illustration). — SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Au moins sept personnes dont plusieurs élèves ont été blessées mardi dans une fusillade dans une école de la banlieue de Denver, dans l’Etat américain du Colorado, a annoncé la police qui a arrêté deux suspects.

#stemshooting 7 possibly 8 students have been injured. Two shooters in custody. SWAT still clearing school. Students being bused to Northridge Rec Center. Parents please have patience with reunification process. — DC Sheriff (@dcsheriff) May 7, 2019

La situation est « toujours évolutive », a écrit le shérif du comté de Douglas sur Twitter, en précisant que ses agents cherchaient à identifier le ou les tireurs présumés. Les policiers ratissaient l’établissement pour établir si un tireur était toujours en liberté, a précisé une de ses adjointes, Holly Nicholson-Kluth, devant des chaînes de télévision locale.

20 ans depuis Columbine

« Ils vont de salle de classe en salle de classe et évacuent les élèves », a-t-elle ajouté. « Nous avons de nombreuses équipes de secouristes sur les lieux pour soigner les blessés et les transporter ». L’école, qui accueille 1.800 élèves de la maternelle au lycée, a été fermée, et d’importantes forces de police déployées autour du site. Des mesures de sécurité ont été mises en place dans plusieurs écoles de la zone.

Le Colorado a été durablement marqué par une autre fusillade en milieu scolaire, la tuerie au lycée Columbine, également situé dans la banlieue de Denver. Le 20 avril 1999, deux élèves de l’établissement, âgés de 17 et 18 ans et lourdement armés, y avaient abattu en quelques minutes douze camarades et un professeur avant de se suicider dans la bibliothèque. Le bilan aurait été pire encore s’ils avaient réussi à faire détoner leurs bombes artisanales.