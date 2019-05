La nuit est tombée d’un coup sur la ville de Mildura. Ce mardi, une tempête de sable s’est abattue sur cette ville australienne du sud-est du pays, plongeant ses habitants dans le noir total.

« C’était des conditions idéales à l’extérieur, puis on a vu une grande vague de poussière traverser. En quelques secondes, tout est devenu noir », a déclaré un local à la chaîne 7 News. Ce n’est qu’au bout d’une vingtaine de minutes que les habitants ont pu retrouver le soleil, affirme ABC. Il aura fallu une vingtaine de minutes au pire de la tempête pour traverser la ville, à la vitesse de 63 km/h, selon The Australian.

Le passage de la tempête a déclenché de nombreuses alarmes incendie, mobilisant de nombreuses équipes de pompiers. Beaucoup d’automobilistes se sont arrêtés sur le bord de la route, ou ont considérablement ralenti, à cause du manque de visibilité. Le phénomène a également paralysé l’aéroport de Mildura. Les avions ont été cloués au sol jusqu’à 20h30 et un terminal a été évacué quand la poussière a commencé à entrer dans le bâtiment.

Le bureau météorologique local a émis un bulletin de vigilance. La ville a connu de nombreuses tempêtes de sable, mais des habitants ont déclaré à The Australian que celle-ci était la pire qu’ils avaient connu depuis des décennies.

Impressive vision of the dust storm that moved through #Mildura airport at 5pm. Wind gusts reached 57 km/h in the storm, while #Walpeup had gusts to 87 km/h and #Hopetoun hit 85 km/h. A severe weather warning is current for the #Mallee: https://t.co/N1uhs307nn #VicWeather pic.twitter.com/5otLZEVeqG