La foudre est-elle à l’origine de l'incendie du Soukhoï Superjet 100 de la compagnie Aeroflot ? C’est l’hypothèse avancée, ce lundi, par Denis Evdokimov, le pilote de l’avion qui a pris feu, ce dimanche, sur le tarmac de l’aéroport Chermetievo de Moscou, en Russie, faisant 41 morts et neufs blessés.

Si les circonstances exactes de l’accident n’ont pas encore été déterminées, le commandant de bord a expliqué qu’il avait effectué un atterrissage d’urgence après avoir perdu une partie du matériel de bord en raison de la foudre. La foudre peut-elle être mise en cause ? La foudre peut-elle entraîner l’arrêt des systèmes de commande d’un avion ? Pour répondre à ces questions, 20 Minutes a interrogé deux spécialistes de l’aéronautique.

Pour Hubert Arnould, directeur de la société de conseil spécialisée en navigabilité et sécurité aérienne Iaco, «les avions sont touchés par la foudre de manière très régulière, c’est tout à fait habituel ». Si les impacts de foudre sur les avions sont « assez fréquents », ajoute Bertrand Vilmer, président du cabinet Icare et expert de justice en aéronautique, « ils ne représentent aucun danger pour les passagers ».

« Dans la plupart des cas, il n’y a aucune conséquence pour l’appareil », explique Hubert Arnoult. « La foudre peut détériorer un avion, mais jamais de manière catastrophique », enchaîne Bertrand Vilmer, qui ajoute : « Les avions sont faits pour prendre la foudre, ça ne peut pas déclencher de panne catastrophique, c’est-à-dire une panne qui conduit l’appareil à se crasher. »

Comment les avions résiste-t-il à l’impact de la foudre ? Grâce à la cage de Faraday. La carlingue de l’avion fait office de cage de Faraday, qui protège ses occupants contre les dangers d’électrocution provenant d’une décharge atmosphérique, telle que la foudre. « La carlingue est entourée d’une espèce de treillis conducteur. Quand la foudre frappe l’avion, l’énergie est dissipée à l’extérieur, elle s’évacue dans les airs et ne pénètre pas dans l’avion », détaille Betrand Vilmer.

La foudre ne peut pas avoir de conséquences sur les circuits de commandes de l’avion, expliquent les experts. En revanche, « elle peut entraîner des conséquences sur le système radio-électrique, donc les radios et le système électronique », ajoute l’expert en aéronautique.

Avant de pouvoir voler au milieu des éclairs en toute sécurité, les appareils doivent répondre aux exigences des agences de régulation en charge de la certification. « Au moment de la certification d’un avion, il y a un cahier des charges à respecter, et notamment tout un nombre d’exigences réglementaires de résistance à la foudre », note Bernard Arnoult.

« Dans toutes les certifications, il y a une partie calcul, une partie simulation et une partie réelle. La partie simulation peut être réalisée avec des maquettes ou dans des chambres spéciales qui reproduisent les conditions. Pour la partie réelle, on fait voler l’avion en conditions de foudre, avec des pilotes usines et des pilotes d’essai pour vérifier que l’appareil résiste entièrement aux impacts de foudre », détaille Bertrand Vilmer.

« Le vol Su-1492 a décollé comme prévu à 18h02 (15h02 GMT). Après le décollage, l’équipage a rapporté une anomalie et pris la décision de revenir à l’aéroport de départ », a indiqué l’aéroport russe dans un communiqué publié dimanche soir. « A 18h30, l’appareil a effectué un atterrissage d’urgence, après quoi le feu s’est déclaré. »

Flight #SU1492 took off from Sheremetyevo Airport at 15:03 UTC time (18:03 local time).



15:11 squawk changed to 7600 (radio failure)



15:25 squawk changed to 7700 (emergency)



15:30 ADS-B signal becomes bad (inconsistent) below 600 feethttps://t.co/mX6VN5WwwC pic.twitter.com/kOlds4WHjr