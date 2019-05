Un Boeing 737 finit son atterrissage dans un fleuve en Floride

Les secours autour du Boeing qui a terminé son atterrissage dans un fleuve, à Jacksonville en Floride. — AP/SIPA

Un Boeing 737 avec 143 personnes à bord a manqué vendredi soir son atterrissage sur une base navale de Floride (sud-est des Etats-Unis) lors d’un orage et terminé sa course dans un fleuve, sans faire de blessé grave, ont annoncé les autorités militaires. L’appareil, qui arrivait de la base américaine de Guantanamo à Cuba avec 136 passagers et 7 membres d’équipage à son bord, a plongé dans un cours d’eau peu profond après un atterrissage très chahuté sur la piste de la base militaire de Jacksonville. Tous les passagers ont été évacués de l’appareil.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) May 4, 2019

«Alors qu’on descendait, l’avion a rebondi sur la piste, puis viré à droite et rebondi encore puis viré à gauche», a expliqué sur CNN Cheryl Bormann, une avocate qui se trouvait à bord. «Puis, il a encore viré de côté et s’est enfin arrêté en position de crash», a-t-elle poursuivi en soulignant que les masques à oxygène s’étaient déclenchés et que des compartiments à bagages s’étaient ouverts.

21 personnes conduites dans des hôpitaux locaux

Selon le bureau du sheriff de Jacksonville, 21 personnes ont été conduites dans des hôpitaux locaux pour des blessures mineures, et d’autres ont été soignées sur place. Près d’une centaine de pompiers et de membres des services de secours ont été mobilisés sur l’accident, selon les autorités locales. Des images télévisées montraient l’avion partiellement submergé dans le fleuve, sans gros dégâts apparents. «Tous sains et saufs. Police et pompiers sont magnifiques», a tweeté le maire de Jacksonville Lenny Curry.

4. All alive and accounted for. Our Fire and Rescue teams are family to all. @JFRDJAX @jaff122 — Lenny Curry (@lennycurry) May 4, 2019

L’appareil transportait des personnels de la base militaire de Guantanamo et leurs familles, mais on ignore si le rappeur Flo-Rida faisait partie des passagers. Les autorités fédérales de sécurité des transports ont ouvert une enquête sur les causes de l’incident de cet appareil, un modèle plus ancien que les 737 Max qui ont été immobilisés par Boeing après deux accidents qui ont fait 346 morts.