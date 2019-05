JUSTICE Depuis 2010, l’« affaire » Assange n’a cessé de se complexifier, après la diffusion par la plateforme de plus de 700.000 documents sur les activités militaires et diplomatiques américaines

On vous résume toute l'affaire Assange depuis ses débuts — 20 Minutes

Viols, agressions sexuelles, association de malfaiteurs en vue de commettre un « piratage informatique »… La liste des accusations à l’encontre de Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, est longue. Depuis 2010, et la diffusion par la plateforme de plus de 700.000 documents sur les activités militaires et diplomatiques américaines, l’« affaire » Assange n’a cessé de se complexifier.

L’Australien est considéré comme une menace pour la sécurité par les Etats-Unis, qui souhaitent le juger pour piratage informatique. Il a également fait l’objet de poursuites pour viol en Suède entre 2012 et 2017 – qui pourraient être rouvertes. « Hôte » de l’ambassade d’Equateur à Londres pendant sept ans, il a finalement été arrêté par la police britannique le 11 avril dernier, et la justice l’a condamné mercredi à cinquante semaines de prison pour avoir violé les conditions de sa liberté conditionnelle.

