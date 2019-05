Plusieurs sénateurs républicains se sont dits mercredi gravement préoccupés par la candidature de Stephen Moore, que Donald Trump veut voir siéger au poste de gouverneur de la Banque centrale américaine (Fed), mettant en sérieux péril son éventuelle confirmation.

Cinq sénateurs républicains ont déclaré qu’ils voyaient de graves problèmes dans cette candidature, alors que deux autres élus de la chambre haute du Congrès ont déjà fait part publiquement de leurs inquiétudes ces derniers jours. Même si les républicains disposent d’une majorité au Sénat, avec 53 sièges sur 100, ils ne peuvent se permettre que trois défections si tous les démocrates votent contre. Le Sénat a le pouvoir de confirmer ou de rejeter les nominations présidentielles.

Economiste, commentateur conservateur et volontiers provocateur, Stephen Moore, 59 ans, a conseillé le républicain Donald Trump durant sa campagne. Il est dans la tourmente depuis plusieurs jours pour certaines prises de position, en particulier sur les femmes. Il a par exemple rédigé une tribune en 2014 dans laquelle il mettait en garde contre une rémunération supérieure des femmes par rapport aux hommes, estimant que cela pourrait avoir un impact négatif sur la « stabilité familiale ».

« Je suis dans le camp des "non" », a déclaré à l’AFP la sénatrice républicaine Joni Ernst. Une autre républicaine, Susan Collins, a refusé de se prononcer catégoriquement à ce stade mais a a qualifié certains de ses écrits « d’outrageants ». « Et je suis inquiète de savoir s’il respecte l’indépendance de la Réserve fédérale », a-t-elle ajouté.

.@StephenMoore explains his 2016 joke about Donald Trump moving into the White House and kicking “a black family out of public housing.” Moore says, “That is a joke I always made,” adding he didn’t mean it “like a black person” lived there. “I shouldn’t have said it,” he says. pic.twitter.com/9EO9JzBgtW