A l’origine, c'est une simple photo de chauffeurs s’arrêtant quelques minutes pour prier pendant une manifestation à Londres. Reprise depuis le 29 avril par des comptes Twitter américains et francophones proches de l’extrême-droite, la photo a été sortie de son contexte. Les chauffeurs sont alors entre autres accusés de « s’approprier l’espace public » :

FAKE OFF

La photo a été diffusée le 13 avril par le compte Twitter de l’UPHD (United Private Hire Drivers), un syndicat britannique qui défend les chauffeurs de minicabs, des véhicules transportant des passagers sur réservation:

The TUC say unions should put BME workers at the forefront in the fight for worker rights in the gig economy. We couldn't agree more. Because we always have done so we are winning and growing fast in an industry that is 94% BME. pic.twitter.com/UKA00KacSN