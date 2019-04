Inondation au Canada — SIPA

Plus de 6.000 habitants d’une commune inondée à l'ouest de Montréal ont été évacuées d’urgence entre samedi soir et dimanche après la rupture d’une digue, alors que les importantes crues qui touchent l’est du Canada ont désormais dépassé les niveaux record de 2017.

Une digue végétale protégeant la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, au bord du lac des Deux-Montagnes en crue, à quelques dizaines de kilomètres de Montréal, a cédé ce samedi soir. Cette rupture a entraîné une montée subite des eaux, parfois de 1,5 mètre, dans plusieurs quartiers de la ville, sans faire de victimes, selon la police.

Des animaux abandonnés à leur sort

« On n’a eu le temps de rien faire (…), j’ai juste eu le temps de prendre mes médicaments », a témoigné une résidente à la chaîne publique Radio-Canada. Certains sinistrés ont raconté que dans l’urgence, ils n’avaient pu emporter leurs animaux de compagnie.

Plusieurs centaines de policiers, militaires et pompiers ont évacué près de 2.600 maisons dans la nuit de samedi à dimanche. D’autres évacuations ont été menées dimanche, a expliqué un porte-parole de la Sûreté du Québec. Au total, plus du tiers de la population de la ville a dû être déplacée, et deux centres d’hébergement ont été ouverts.

Déploiement des forces armées

Suite à ces évacuations, les autorités québécoises ont donné un nouveau bilan : près de 8.000 personnes ont déjà été évacuées au Québec depuis deux semaines, et près de 6.000 résidences ont été inondées. Plus de 1.700 militaires ont été déployés en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick pour aider aux évacuations et à l’érection de digues provisoires.

Face à la montée des eaux dans ces trois provinces, qui devrait culminer dans les prochains jours selon les autorités, la capitale fédérale Ottawa et la plus grande ville du Québec, Montréal, ont déclaré l’état d’urgence en fin de semaine.

Lutter contre le changement climatique

Le Premier ministre Justin Trudeau, qui s’est une nouvelle fois rendu sur le terrain près d’Ottawa avec son fils samedi, a estimé dimanche que ces inondations à répétition obligeaient le gouvernement à accélérer sa lutte contre le changement climatique.

Les crues printanières ont pour l’instant fait un seul mort, une septuagénaire dont le véhicule est tombé dans un cours d’eau qui a coupé en deux la route sur laquelle elle circulait près de Pontiac (ouest d’Ottawa).