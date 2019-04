Des policiers en intervention sur un véhicule suspect, en octobre 2018 (image d'illustration). — OZAN KOSE / AFP

Il était soupçonné d’être un espion pour les Emirats arabes unis. Un homme emprisonné en Turquie s’est suicidé en prison, ont annoncé ce lundi les autorités turques. Cet homme, arrêté à Istanbul avec une autre personne il y a dix jours, était soupçonné par les enquêteurs turcs d'« espionnage politique et militaire » et d'« espionnage international ».

Le détenu a été retrouvé, dimanche, pendu au niveau de la porte de la salle de bains de sa cellule individuelle dans la prison de Silivri, près d’Istanbul, a précisé lundi le parquet d’Istanbul dans un communiqué. Les autorités turques enquêtaient sur d’éventuels liens entre les deux suspects et le meurtre en octobre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, à Istanbul.

Des relations diplomatiques délicates

La Turquie entretient des relations délicates avec l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, deux pays qui ont imposé un blocus économique au Qatar, un proche allié d’Ankara. Après le meurtre de Jamal Khashoggi, un collaborateur du Washington Post critique du pouvoir de Ryad, des responsables et médias turcs ont directement mis en cause le puissant prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, dit « MBS ». Celui-ci nie toutefois toute implication dans le meurtre de l’éditorialiste dont le corps n’a toujours pas été retrouvé.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a plusieurs fois affirmé qu’il n’abandonnerait pas l’enquête sur le meurtre de Jamal Khashoggi, déplorant le manque de coopération des autorités saoudiennes.