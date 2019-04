Paurata, le 28 Avril 2019. Une femme marche devant un bureau de vote où est affiché un portrait du Premier minstre espagnol, Pedro Sanchez. — JORGE GUERRERO / AFP

Le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sanchez a remporté dimanche les élections législatives en Espagne, mais sans atteindre la majorité absolue tandis que l'extrême droite se prépare à entrer en force au parlement, selon des résultats partiels.

Le scrutin pourrait donc déboucher sur une poursuite de l’instabilité qui marque la politique espagnole depuis la fin du bipartisme conservateurs-socialistes en 2015, avec un parlement fragmenté et des divisions exacerbées par la tentative de sécession de la Catalogne en 2017.

Hagamos que esta sea una jornada electoral de puertas abiertas hacia el futuro de nuestro país. Participemos, enviemos un mensaje claro de cuál es la España que queremos. #28APSOE #EleccionesGenerales28A pic.twitter.com/ekBPaGaPpg — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 28, 2019

Vox fait ressurgir l’extrême droite 44 ans après Franco

Après le dépouillement de plus de 60 % des bulletins de vote, le Parti socialiste de Pedro Sanchez recueillait 29,45 % des voix et 124 députés, nettement plus que les 85 remportés aux élections de 2016, loin devant tous ses concurrents mais sans atteindre la majorité absolue de 176 sur 350 à la chambre. Il sera donc obligé de bâtir une coalition hétérogène pour continuer à gouverner.

En face, les conservateurs du Parti populaire (PP) en pleine dégringolade et les libéraux de Ciudadanos n’étaient pas en mesure de réunir les voix pour l’en empêcher, même en s’alliant avec le parti d’extrême droite Vox, qui recueille 9,97 % des suffrages et 23 sièges, selon ces résultats partiels. Le PP aurait 65 sièges, contre 137 en 2016, et Ciudadanos 57, contre 32 en 2016. Vox, pratiquement inconnu jusqu'à son irruption au parlement d'Andalousie (sud) l'année dernière, a fait ressurgir l'extrême droite dans un paysoù elle était insignifiante depuis la mort de Franco en 1975.

Intenses tractations en vue

Afin de constituer une majorité, Pedro Sanchez pourra compter sur l’appui de Podemos – gauche radicale –, crédité de 33 sièges, mais devrait avoir besoin de celui de partis régionalistes donc, a priori, des indépendantistes catalans.

Mais le socialiste préférerait éviter d’avoir de nouveau besoin de ces derniers, qui l’ont contraint à convoquer ces élections anticipées en refusant de voter son budget. Reste l’hypothèse d’une alliance avec Ciudadanos dont le chef Albert Rivera avait pourtant juré de « chasser Sanchez du pouvoir ».