Une personne est morte et trois autres ont été blessées ce samedi lors d’une fusillade qui s’est déroulée dans la synagogue Chabad de Poway, au nord de San Diego, a indiqué le maire de cette ville du sud de la Californie.

« Nous avions quatre blessés par arme à feu et une des personnes est décédée », a précisé le maire Steve Vaus à la chaîne de télévision MSNBC. Il a ajouté que le rabbin avait été blessé à la main et que la vie des autres blessés n’était pas menacée. Selon la chaîne de télévision locale KGTV, la synagogue devait célébrer la Pâque juive dès 11 heures (heure locale).

“I have heard that this was definitely someone with hate in their heart,” Poway Mayor Steve Vaus tells @AnaCabrera after a man was detained for questioning in connection to a reported shooting at a synagogue in the California city. https://t.co/ipGf6FPcYe pic.twitter.com/CgEIfpmOzN