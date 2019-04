Kim Jong-un reçu par Vladimir Poutine, le 25 avril 2019 à Vladivostok. — Yuri KADOBNOV / AFP

Ils ont échangé une poignée de main chaleureuse. Ce jeudi, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et Vladimir Poutine se sont rencontrés pour la première fois. Kim Jong-un a déclaré vouloir développer les liens « historiques » entre les deux pays, alliés proches pendant la Guerre froide, en une relation « plus stable et solide ».

« Je pense que cette rencontre sera très utile pour développer les liens historiques entre les deux pays, qui ont une longue amitié, en une relation plus stable et plus solide », a déclaré Kim Jong-un au début du sommet avec Vladimir Poutine, ajoutant s’attendre à « un dialogue significatif » à propos de la situation sur la péninsule coréenne, et félicitant le président russe de « construire une Russie forte ».

Moscou et Pyongyang ont « beaucoup à faire » pour développer leurs relations économiques, a déclaré de son côté Vladimir Poutine. Le président russe a également déclaré vouloir « soutenir les tendances positives » sur la péninsule coréenne.

