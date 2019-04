Le milliardaire Issad Rebrab a été arrêté par la gendarmerie algérienne ce lundi. — ISSOUF SANOGO / AFP

La gendarmerie algérienne a arrêté lundi l’homme d’affaires Issad Rebrab, considéré comme la première fortune d’Algérie, pour « fausse déclaration concernant le mouvement de capitaux », a annoncé la télévision d’Etat.

Issad Rebrab est le PDG du premier groupe privé d’Algérie, Cevital, un conglomérat actif dans l’électronique, la sidérurgie, l’électroménager et le BTP qui emploie 12.000 personnes et a racheté des entreprises en France (groupe électroménager Fagor Brandt entre autres).

Plusieurs hommes d’affaires algériens arrêtés en quelques heures

L’arrestation du PDG de Cevital intervient quelques heures après celle, dimanche, de quatre frères, tous hommes d’affaires et membres de la famille Kouninef, à la tête d’un empire allant de l’agroalimentaire au génie civil pétrolier. Si la famille Kouninef est réputée proche de Saïd Bouteflika, frère et puissant ex-conseiller de l’ancien chef de l’Etat, Cevital avait déclaré début mars soutenir le mouvement de contestation secouant l’Algérie pour protester contre la candidature à un cinquième mandat d’ Abdelaziz Bouteflika. Son PDG s’était montré critique du gouvernement ces dernières années.

« La gendarmerie a arrêté ce matin Issad Rebrab, PDG du Groupe Cevital. Il est soupçonné de fausse déclaration concernant le mouvement de capitaux de et vers l’étranger, surfacturation, importation de matériel usagé en dépit de l’octroi d’avantages bancaires, fiscaux et douaniers (destinés au matériel neuf) », a indiqué la TV d’Etat dans un bandeau.

« Notre Groupe est, à l’instar du peuple, une victime du système et de sa mafia économique »

Selon ce média officiel, Issad Rebrab « sera déféré devant le procureur du tribunal de Sidi Mhamed à Alger immédiatement après la fin de son audition par le juge d’instruction ».

« Je me suis rendu ce matin à la brigade de gendarmerie de Bab Jdid. J’ai été entendu sur les activités du Groupe Cevital et les blocages dont elle fait l’objet. Notre Groupe est, à l’instar du peuple, une victime du système et de sa mafia économique », a tweeté de son côté Issad Rebrab plus tôt dans la matinée.

La télévision d’Etat a également annoncé l’arrestation dimanche soir de quatre des frères Kouninef. Ils doivent être entendus dans le cadre d’une information judiciaire entre autres pour « non-respect des engagements contenus dans des contrats conclus avec l’Etat, trafic d’influence pour obtenir d’indus avantages » avant d’être présentés au parquet, selon cette source.

L’ex-Premier ministre convoqué par la justice pour « dilapidation de deniers publics »

L’ex-Premier ministre algérien Ahmed Ouyahia et l’actuel ministre des Finances Mohamed Loukal se sont vus remettre une convocation lundi pour être entendus par le parquet d’Alger dans le cadre d’une enquête pour « dilapidation de deniers publics », a par ailleurs révélé la télévision d’Etat.

L’Algérie est le théâtre depuis le 22 février de manifestations massives déclenchées par la candidature à un nouveau mandat d’Abdelaziz Bouteflika, qui se sont transformées en contestation de tout le régime. Le président Bouteflika a démissionné le 2 avril, mais les manifestations se poursuivent pour exiger le départ de tous les hauts responsables du « système ».

Le chef d’état-major de l’armée, le général Gaïd Salah, avait appelé le 16 avril la justice à « accélérer la cadence » dans les enquêtes ouvertes pour corruption contre des hommes d’affaires liés à l’ancien clan présidentiel.

Début avril, l’ex-patron des patrons algériens, Ali Haddad, riche homme d’affaires, également proche d’Abdelaziz Bouteflika, avait été écroué après avoir été arrêté alors qu’il se rendait en Tunisie. Au lendemain de son arrestation, la justice avait annoncé l’ouverture d’enquêtes sur des faits de corruption et de transferts illicites de capitaux.

Elle avait également interdit à un certain nombre de personnes de quitter l’Algérie, sans donner de noms, mais la presse avait révélé ceux d’une dizaine d’hommes d’affaires influents, tous liés à l’entourage de l’ex-chef de l’Etat.