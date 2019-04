Samedi soir, à la veille de l’annonce de la victoire de son adversaire, le président ukrainien sortant Porochenko a reçu un tweet de soutien surprenant de la part de Ramush Haradinaj. Le chef du gouvernement du Kosovo lui souhaitait en effet, ainsi qu'« à son futur Premier ministre Vovan Lexusov », « la victoire pour mener l’Ukraine vers une intégration euro-atlantique ». Problème : Vovan Lexusov n’existe pas. Il est le fruit de l’imagination de deux humoristes russes qui ont piégé le Premier ministre kosovar.

L’un des deux comiques, Vladimir Kouznetsov, alias « Vovan », a expliqué depuis que le duo qu’il forme avec Alexei Stoliarov («Lexus ») avait eu « trois conversations téléphoniques avec le Premier ministre kosovar depuis janvier ».

« Il n’a pas semblé avoir le moindre doute qu’il parlait au président ukrainien » et « nous lui avons demandé d’affirmer sur Twitter son soutien au président Porochenko », a poursuivi l’humoriste. Ce qu’il a fait :

It seems the Kosovo PM has had a call from the Kremlin prankers, Vovan and Lexus. How are politicians still falling for this?! pic.twitter.com/zxrbSsOmVm