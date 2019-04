Des touristes marchent sur le bord de la route à Colombo après le couvre-feu décrété au Sri Lanka, le 21 avril 2019. — AFP

La plupart des 400 clients en voyage à forfait au Sri Lanka ont pu être contactés par leurs tour-opérateurs et la quasi-totalité souhaitent rester sur place, a assuré dimanche le syndicat français des entreprises du secteur (Seto), après les huit attentats qui ont fait au moins 207 morts et plus de 450 blessés dimanche.

« On a pu avoir un contact avec la quasi-totalité de nos clients parsemés sur l’ensemble de l’île », a déclaré à l’AFP le président du Seto, René-Marc Chikli, après une réunion en cellule de crise avec les principaux tour-opérateurs programmant la destination. « Aucun tour-opérateur n’a déclaré avoir un sinistre quelconque avec les clients » qui continuent d’être tenus « informés de l’évolution de la situation locale » et dont « les programmes ont été réaménagés », a-t-il souligné.

« Pas de demandes de retour anticipé »

« La quasi-totalité des clients veulent rester sur place », a ajouté René-Marc Chikli, les tour-opérateurs n’ayant enregistré « pour l’instant quasiment pas de demandes de retour anticipé ».

Concernant les prochains départs, les clients ayant un départ jusqu’au 25 avril inclus peuvent « partir comme initialement prévu sachant qu’il est possible que certaines modifications de programme interviennent » ou ils peuvent « reporter sans frais leur voyage au Sri Lanka » ou encore « reporter sans frais sur une autre destination », selon une note d’information du Seto.

Le Seto prévoit de communiquer sur l’évolution de la situation locale « au plus tard le jeudi 25 avril 2019 » pour les départs à partir du 26 avril.