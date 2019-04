Explosions au Sri Lanka EN DIRECT: Le pape se dit proche de «toutes les victimes d’une si cruelle violence»

11h51 : Premières réactions internationales

Cette Pâques sanglante au Sri Lanka commence à faire réagir certains leaders dans le reste du monde. L’une des premières semble avoir été Theresa May, la Première ministre du Royaume-Uni, l’ancienne puissance coloniale locale. Elle parle d’actes d’une « violence effroyable ».

The acts of violence against churches and hotels in Sri Lanka are truly appalling, and my deepest sympathies go out to all of those affected at this tragic time.



We must stand together to make sure that no one should ever have to practise their faith in fear.