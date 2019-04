L’affaire avait suscité une grande émotion aux Etats-Unis et au-delà. Les parents de la « maison de l’horreur » ont été condamnés vendredi en Californie à la réclusion à perpétuité avec une peine de sûreté de 25 ans, pour avoir infligé des tortures à douze de leurs treize enfants pendant des années.

David Turpin, 57 ans, et son épouse Louise, 50 ans, avaient plaidé coupable en février de 14 chefs d’accusation, dont torture ou séquestration dans cette affaire qui a glacé l’Amérique.

Both have now been sentenced by the judge to 25 years to life, as previously agreed to with our office in the plea agreements.