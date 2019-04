Trois jours après l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, les pompiers de New York en formation ont rendu hommage à leurs homologues français, ce mercredi, arborant les drapeaux français et américains lors d’un footing.

#FDNY Probationary Firefighters carry American and French flags in their final Spirit Run before graduation as a show of solidarity and support for @PompiersParis, who deployed 400 Firefighters to bravely battle the fire at Notre Dame earlier this week pic.twitter.com/9nJCEyIpxg