Après 23 mois d’enquête, des centaines de témoins entendus, une trentaine de personnes inculpées, le feuilleton est terminé : le rapport de Robert Mueller sur la Russie et la campagne de Donald Trump vient d’être mis en ligne par le département américain de la Justice ce jeudi à 11 heures (17 heures à Paris). Le PDF est disponible ici.

Une heure plus tôt, l’attorney general des Etats-Unis a donné des éléments de contexte. Répétant qu’il n’y avait « pas eu de collusion » entre la campagne de Donald Trump et Moscou, il a défendu le président américain, assurant que « les preuves du rapport n’étaient pas suffisantes pour établir que le président a entravé la justice ». Ce dernier s’est réjoui dans la foulée : « Pas de collusion, pas d’obstruction, je passe une bonne journée ! »

JUST IN: “I’m having a good day, too! It was called no collusion, no obstruction,” President Trump says following the release of the Mueller report.



In the report, Mueller says he did not clear President Trump on obstruction of justice: https://t.co/wUwOWTunt2 pic.twitter.com/hGA41kprkB