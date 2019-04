Ce qu'il faut savoir sur la publication du rapport Mueller ce jeudi

Certes, le secret est un peu éventé par le résumé de quatre pages publié fin mars. Et si Donald Trump a déjà revendiqué une « EXHONERATION complète et totale », la publication du rapport de Robert Mueller, ce jeudi, reste un événement majeur. Car si le procureur spécial n’a pas trouvé de preuve de collusion entre la campagne de Donald Trump et Moscou, il a botté en touche sur la question de l’obstruction à la justice. Après 23 mois d’enquête et une trentaine d’inculpations, Bob Mueller va laisser son rapport de 400 pages parler pour lui.

Une conférence de presse à 9h30 (15h30 heure de Paris)

On ne devrait pas voir Robert Mueller, qui déteste la lumière des projecteurs. C’est son supérieur, le nouvel attorney general Bill Barr, accompagné du numéro 2 du département de la Justice (DOJ), Rod Rosenstein, qui va présenter le rapport lors d’une conférence de presse à 9h30 à Washington.

Le rapport transmis aux élus entre 11 heures et midi sur… CD-ROM

Ça fleure bon les années 90. Selon les médias américains, après la conférence de presse, le rapport expurgé des éléments sensibles sera transmis aux élus du Congrès sur des CD-ROM – les attachés parlementaires ont même dû vérifier qu’ils avaient bien à disposition un ordinateur encore doté d’un lecteur. Le rapport sera dans la foulée mis en ligne publiquement sur le site du DOJ, sans doute vers midi (18h00 heure de Paris).

