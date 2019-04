Un produit sans danger selon Mattel mais un rappel mondial. Fisher-Price, propriété du groupe américain, a annoncé via Twitter vendredi « le rappel volontaire de tous les exemplaires de notre transat “Rock 'n Play Sleeper” en raison de cas rapportés de décès de nourrissons alors qu’ils se trouvaient dans la balancelle […] sans être attachés ».

Putting safety first, in partnership with the CPSC, Fisher-Price issued a voluntary recall of our Rock ‘n Play Sleepers. All product use should be discontinued. Learn more at https://t.co/7D8jTEmLxs pic.twitter.com/EqkWW4QXjl