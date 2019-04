Un homme met le feu à sa veste devant la Maison Blanche

Des gardes du Secret Service sont intervenus alors qu'un homme a tenté de mettre le feu à sa veste devant la Maison Blanche, le 12 avril 2019. — Jose Luis Magana/AP/SIPA

Un homme a mis vendredi le feu à sa veste alors qu’il se trouvait devant la Maison Blanche, a indiqué le Secret Service américain, précisant qu’il avait été interpellé et n’était pas gravement blessé.

UPDATE: A male subject operating an electronic wheelchair-type scooter lit his outer jacket on fire while sitting along Pennsylvania Ave. outside the North Fence Line. Uniformed Division Officers immediately responded, extinguished the fire and rendered first aid. — U.S. Secret Service (@SecretService) April 12, 2019

UPDATE: The male subject has been transported to a local hospital with what appears to be non-life threatening injuries. — U.S. Secret Service (@SecretService) April 12, 2019

"Les agents (du Secret Service) sont intervenus immédiatement, ont étouffé le feu et ont procédé aux premiers soins", a précisé le Secret Service, police d’élite chargée de la protection du président des Etats-Unis."Le suspect a été transporté à l’hôpital", a-t-on ajouté de même source, précisant que ses jours n’étaient pas en danger.

HAPPENING NOW: ⁦@SecretService⁩ just apprehended man who tried to set himself on fire outside ⁦@WhiteHouse⁩ agent tells us pic.twitter.com/GvPYEZ8Cnm — Mark Irons (@MarkIronsMedia) April 12, 2019

La circulation des piétons sur Pennsylvania Avenue, où a eu lieu l’incident, a été temporairement interrompue. Une enquête a été ouverte.