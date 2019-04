Un homme se fait vacciner contre le virus Ebola, à Mbandaka en RDC, le 30 mai 2018. — Sam Mednick/AP/SIPA

La Croix-Rouge a mis en garde jeudi sur l’accélération de la propagation du virus Ebola en République démocratique du Congo, où l’épidémie, déclarée en août, a tué plus de 700 personnes.

Dix-huit nouveaux cas ont été confirmés au cours de la seule journée de mardi, le chiffre le plus élevé depuis le début de l’épidémie, a indiqué la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) dans un communiqué. La lutte contre l’épidémie a été perturbée par des attaques de groupes armés. En outre, au sein des communautés, des membres résistent aux actions de prévention, soins, et enterrements sécurisés.

The deadly #Ebola outbreak in #DRCongo is worsening as trust in the response effort falters.



“Ebola is now spreading faster, and many people are no longer seeking care,"

—@ecapobianco. Find out more in our latest press release:👉 https://t.co/x7Hr0NACsQ pic.twitter.com/e2dbTEZAOA — IFRC Africa (@IFRCAfrica) April 11, 2019

« Le fait est qu’Ebola se propage maintenant de plus en plus rapidement et beaucoup de personnes ne cherchent plus à obtenir des soins. Il est clair que certaines communautés vulnérables ne font pas confiance aux personnes intervenant pour lutter contre Ebola », a déploré le directeur Santé et Soins de la FICR, cité dans le communiqué. « Nos recherches et notre expérience montrent que lorsqu’un engagement communautaire approfondi a lieu, l’acceptation de l’aide extérieure s’améliore considérablement », a-t-il relevé, appelant à redoubler d’efforts auprès des communautés.

700 morts depuis août

Cet appel intervient alors que se tient vendredi la 2e réunion du Comité d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur cette épidémie, lors de laquelle les experts, réunis à huis clos, doivent dire si elle constitue ou pas une « urgence de santé publique de portée internationale ». La décision finale revient au directeur de l’OMS.

L’épidémie a été déclarée le 1er août dans la province du Nord Kivu (nord-est) et marginalement en Ituri voisine. L’épicentre s’est déplacé de Mangina en zone rurale à la ville de Beni, puis actuellement à Butembo-Katwa, à 50 km au sud de Beni dans cette région où les populations se déplacent beaucoup. Cent personnes sont décédées au cours des seules trois dernières semaines.

Il s’agit de la dixième épidémie de fièvre hémorragique sur le sol congolais depuis 1976 et de la plus grave dans l’histoire de la maladie après celle qui avait tué plus de 10.000 personnes en Afrique de l’Ouest (Guinée, Liberia, Sierra Leone) en 2014.

Pour la première fois, les populations sont vaccinées à grande échelle. Plus de 95.000 personnes ont reçu une dose du rVSV-Zebov des laboratoires Merck, selon le ministère de la Santé. Cette campagne a permis de sauver des milliers de vies, d’après cette autorité sanitaire.