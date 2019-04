Il veut célébrer l’amitié franco-américaine. Donald Trump a annoncé ce jeudi qu’il se rendrait début juin en Normandie pour les célébrations du 75e anniversaire du Débarquement.

« J’y serai, j’y serai », a déclaré le président américain, qui recevait dans le Bureau ovale des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale avec lesquels il a évoqué les commémorations à venir. Il s’était déjà rendu au centenaire de l’Armistice en novembre dernier, et avait assisté au défilé du 14-Juillet en 2017.

En 2014, son prédécesseur, Barack Obama, avait assisté aux cérémonies du 70e anniversaire, en présence, entre autres, de François Hollande, Vladimir Poutine ou encore Angela Merkel. Depuis le cimetière américain de Colleville, il avait prononcé un discours émouvant évoquant les hommes qui ont brisé « le Mur d’Hitler » et se sont battus pour changer bien « plus que le cours de la guerre, mais pour changer le cours de l’histoire, de l’humanité ».

Le Débarquement allié du 6 juin 1944, au nom de code Neptune, fut le plus grand débarquement de l’histoire en termes de navires engagés, avec 156.000 soldats alliés mobilisés.

Animated map shows 87 days of combat in Normandy. British units marked in orange, Canadian in red, US in units and Axis in black. Source: https://t.co/1qJjyrMGqq #WWII #military #history pic.twitter.com/3KQspZqmIx