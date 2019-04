Il vivait entre les murs de l’ambassade d’Equateur à Londres depuis près de sept ans. Ce jeudi, Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, a été arrêté par la police britannique Depuis plusieurs mois, l’Equateur multipliait les signaux d’agacement envers l’Australien. Une situation qui a mené le pays à mettre fin à son statut de réfugié politique, accordé en 2012, ouvrant la voie à son arrestation. Condamnations internationales, procès ou encore extradition… 20 Minutes fait le point sur l’avenir du fondateur de Wikileaks.

« L’Equateur a décidé de manière souveraine de retirer l’asile diplomatique à Julian Assange pour avoir violé à plusieurs reprises les conventions internationales et le protocole de cohabitation », a annoncé sur Twitter le président équatorien Moreno Lenin. « La patience de l’Equateur a atteint ses limites », a-t-il ajouté, en citant les « violations répétées » de Julian Assange.

Deux motifs viennent expliquer l’arrestation de Julian Assange après le retrait de son statut de réfugié, explique la police britannique. D’une part, un mandat de juin 2012 délivré par le tribunal londonien de Westminster pour non-présentation à la justice. D’autre part, « une demande d’extradition » formulée par les autorités américaines. Selon l’acte d’inculpation, qui était jusqu’ici sous scellés, l’Australien est accusé d’avoir accepté d’aider l'ex-analyste du renseignement américain Chelsea Manning à obtenir un mot de passe pour accéder à des milliers de documents classés secret-défense.

Assange has been arrested in relation to a US extradition request for "conspiracy with Chelsea Manning" for publishing Iraq War Logs, Cablegate, Afghan War Logs, precisely the persecution for which he was granted asylum under the 1951 Refugee Convention in 2012. @unhumanrights pic.twitter.com/i0TezO3SdK