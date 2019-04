Julian Assange arrêté par la police britannique dans l'ambassade d'Equateur

C’est la fin d’un feuilleton qui dure depuis près de sept ans. Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks a en effet été arrêté par la police britannique dans l’ambassade d’Equateur où il était réfugié depuis août 2012. Selon l’organisation, Julian Assange « n’est pas sortie de l’ambassade », ce serait « l’ambassadeur équatorien qui a invité la police britannique dans le bâtiment » où l’Australien a été immédiatement arrêté.

Julian Assange did not "walk out of the embassy". The Ecuadorian ambassador invited British police into the embassy and he was immediately arrested.