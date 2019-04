Alors que les dirigeants européens ont accordé à Londres un report du Brexit pouvant aller jusqu’à six mois, le président américain, Donald Trump, a déploré, ce mercredi, que l'UE soit « si dure » avec le Royaume-Uni.

Dans le cadre d’un accord conclu dans la nuit de mercredi à jeudi écartant provisoirement le spectre d’une séparation brutale, le Royaume-Uni a obtenu «une extension flexible» du Brexit jusqu'au 31 octobre.

Lors de ce sommet extraordinaire des dirigeants européens, le président français Emmanuel Macron s’est opposé à un report de longue durée du Brexit, tandis que la plupart des autres chefs d’Etat et de gouvernement, dont la chancelière allemande Angela Merkel, y étaient favorables.

La Première ministre britannique Theresa May a finalement obtenu davantage de temps pour tenter de faire accepter au Parlement de Westminster l’accord de retrait qu’elle avait péniblement négocié avec Bruxelles.

« Dommage que l’Union européenne soit si dure pour le Royaume-Uni et pour le Brexit, » a cependant tweeté le président américain. Il a ensuite tourné son attention sur le conflit commercial en cours entre Washington et l’Europe en disant : « L’UE est également un partenaire commercial brutal avec les Etats-Unis, ce qui va changer ».

Too bad that the European Union is being so tough on the United Kingdom and Brexit. The E.U. is likewise a brutal trading partner with the United States, which will change. Sometimes in life you have to let people breathe before it all comes back to bite you!