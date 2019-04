Le ministre japonais des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020, Yoshitaka Sakurada, devant les journalistes à Tokyo, le 10 avril 2019. — Shohei Izumi/AP/SIPA

C’était la gaffe de trop. Le ministre japonais des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 a dû démissionner mercredi après un commentaire jugé choquant au sujet du nord-est du pays dévasté par le tsunami de 2011. Lors d’une soirée organisée par Hinako Takahashi, une candidate du Parti libéral-démocrate dans le département d’Iwate, l’un de ceux touchés par la catastrophe, il a laissé échapper que le soutien à la candidate était plus important que la reconstruction de la région.

Yoshitaka Sakurada, 69 ans, avait déjà à son compteur une impressionnante série d’impairs commis depuis son arrivée au gouvernement il y a quelques mois à peine. En novembre dernier, celui dont le portefeuille inclut aussi la cyber-sécurité avait provoqué l’hilarité et la consternation en avouant n’avoir jamais utilisé d’ordinateur. En février, il avait été obligé de présenter des excuses après avoir s’être dit « vraiment déçu » que la championne de natation Rikako Ikee, doive renoncer aux championnats du Japon à cause de la leucémie qu’on venait de lui diagnostiquer.

Deux démissions en quelques jours

Plus récemment, il avait montré sa mauvaise connaissance de la situation dans le nord-est du Japon en écorchant le nom d’une ville durement frappée par le tsunami, l’appelant Ishimaki au lieu d’Ishinomaki (le « no » n’apparaît pas entre les deux caractères chinois qui composent le nom). Il avait également été réprimandé pour être arrivé en retard à une session parlementaire.

Yoshitaka Sakurada « a présenté sa démission et je l’ai acceptée », a confirmé aux journalistes le Premier ministre Shinzo Abe, en présentant des excuses et disant se sentir « responsable du fait de l’avoir nommé ». C’est un nouvel événement embarrassant pour son gouvernement, dont un autre ministre a déjà dû démissionner la semaine dernière après avoir laissé entendre qu’il avait approuvé le financement d’un projet autoroutier pour relier les départements de Yamaguchi et Fukuoka « par égard » pour le Premier ministre et le porte-parole du gouvernement, originaires de ces deux départements.