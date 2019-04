OUGANDA Les accidents de selfies auraient fait 259 morts dans le monde entre 2011 et 2017

Une famille prend un selfie au bord du Nil en Ouganda (illustration). — Sumy SADURNI / AFP

Un touriste saoudien qui prenait un selfie sur les bords du Nil en Ouganda a glissé, est tombé et est mort noyé, a déclaré mardi la police. «Il s'est noyé en prenant un selfie sur le Nil et l'eau l'a emporté», a précisé une porte-parole de la police ougandaise, Hellen Butoto.

Le Saoudien se trouvait en compagnie d'amis avec qui il visitait les chutes de Kalagala, dans le centre de l'Ouganda, quand l'accident s'est produit samedi. «Le touriste a glissé parce que le sol était mouillé et qu'il s'est penché en arrière pour se prendre en selfie avec les eaux bouillonnantes en arrière-plan», a ajouté la porte-parole de la police qui a précisé que son corps avait été retrouvé mardi à 10 km en aval.

Selon une étude du All India Institute of Medical Sciences de 2018, les accidents de selfies ont fait 259 morts dans le monde entre octobre 2011 et novembre 2017.