Le rapport Mueller sera publié d'ici une semaine dans une version expurgée

Tout le monde pourra lire les 400 pages du rapport Mueller «d'ici une semaine». L'Attorney general Bill Barr (ministre de la Justice) l'a répété devant des élus, mardi. Reste une question importante: combien de détails sensibles de l'enquête sur la campagne de Donald Trump et la Russie seront expurgés? Les démocrates cherchent à obtenir une version intégrale du rapport, et tout pourrait se finir devant un juge.

Attorney General William Barr is speaking publicly for the first time since releasing his summary of the Mueller report. Here's his opening statement. https://t.co/UGpjAgtAZT pic.twitter.com/Lq1crH8uum

On sait déjà que l'enquête du procureur Mueller n'a pas trouvé de preuve de collusion entre Moscou et la campagne de Donald Trump. On sait également que Bill Barr a conclu qu'il n'y avait pas matière, au vu des éléments du rapport, à inculper Donald Trump d'obstruction à la justice. Mais ce point semble particulièrement sensible, car il s'agit de la décision de l'Attorney General, et pas de Robert Mueller. Ce dernier a en effet botté en touche, ne concluant ni dans un sens, ni dans l'autre, sur la question de l'obstruction. Et on ne sait pas si Bill Barr est arrivé à sa conclusion en se basant sur le fond, ou sur la position officielle de son ministère considérant qu'un président bénéficie d'une immunité pendant son mandat.

Selon des fuites relayées par le New York Times, certains dans l'équipe de Mueller sont mécontents du résumé publié par Bill Barr, estimant qu'il ne représente pas la complexité de ses conclusions, surtout sur la question de l'obstruction à la justice liée au limogeage du patron du FBI James Comey.

Tout en promettant de publier «la plus grande partie possible» de ce document, le ministre s'est dit contraint par le cadre légal. Celui-ci interdit, selon lui, de divulguer des informations qui pourraient compromettre d'autres enquêtes, dévoiler des sources confidentielles ou nuire à la réputation d'acteurs «périphériques». Il est toutefois possible d'obtenir une autorisation pour publier certains détails sensibles, comme cela avait été le cas lors du Watergate, mais Bill Barr n'en a pas l'intention. «Le président (de la commission sur le Renseignement de la Chambre) est libre d'aller devant un juge», a-t-il répondu.

“You received a very serious, detailed report, hundreds of pages of high level information…and released your memo in less than 48 hours. To me to do this, it seems your mind must have been already made up. How did you do it?” Rep. Nita Lowey asked Barr. https://t.co/4taiXRZ6rt pic.twitter.com/KSOibbsKDx