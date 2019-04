Sous l’œil des caméras de la chaîne américaine Discovery, des archéologues ont ouvert, en direct dans la nuit de dimanche à lundi, trois sarcophages près du Caire, en Egypte, dont celui d’un prêtre datant de plus de 2500 ans.

An exquisitely-preserved 2,500-year-old mummy inside an ancient Egyptian sarcophagus was discovered tonight on #EgyptLIVE . #ExpedtionUnknown pic.twitter.com/k6IeuaiFp7

A l’occasion de la diffusion de l’émission Expedition Unknown : Egypt Live, sur Discovery, l’archéologue égyptien Zahi Hawass et son équipe ont ouvert trois sarcophages sur le site de Touna El-Gebel à l’extérieur de la ville de Minya, au sud du Caire.

Mais c’est surtout le troisième tombeau qui a intéressé les scientifiques. Ce dernier contenait les restes d’un grand prêtre du dieu Thot, souvent représenté sous la forme d’un ibis et symbolisant la sagesse et la magie, contemporain de la 26e dynastie (664-525 avant notre ère).

Our first find of the night. Much more to come! #ExpeditionUnknown #EgyptLive pic.twitter.com/lGsJm6mXsO