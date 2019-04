Un nouveau pas dans la valse sans fin des ministres et conseillers de Donald Trump. Le président américain a annoncé dimanche le départ de sa ministre de la Sécurité intérieure Kirstjen Nielsen, qui était en première ligne pour défendre sa politique d’immigration controversée, signalant une nouvelle fois sa volonté de durcir sa politique d'immigration au moment où le nombre d'interpellations de clandestins est en forte hausse à la frontière des Etats-Unis avec le Mexique.

La position de cette responsable de 46 ans était apparue fragilisée à plusieurs reprises ces derniers mois, notamment quand elle avait dû défendre publiquement la politique de séparation des familles de migrants qui avait scandalisé le monde en juin dernier.

Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service....

....I am pleased to announce that Kevin McAleenan, the current U.S. Customs and Border Protection Commissioner, will become Acting Secretary for @DHSgov. I have confidence that Kevin will do a great job!