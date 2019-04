COLD CASE L'adolescent a dit à la police qu'il avait échappé à des ravisseurs et affirmé qu'il était Timmothy Pitzen, qui avait disparu il y a huit ans

Timmothy Pitzen à 6 ans en 2011 (gauche), et dans un portrait vieilli à droite. — Center for missing and exploited children

Mise à jour (23h00) L'adolescent retrouvé errant n'est pas l'enfant porté disparu en 2011 comme il l'affirmait, selon les résultats des tests ADN, vient d'indiquer le FBI.

Le 14 mai 2011, la police retrouve le corps d’Amy Fry-Pitzen dans un motel près de Chicago, et conclut à un suicide. Dans une note retrouvée dans la chambre, la jeune femme, qui souffrait de dépression selon son mari, affirme que leur fils Timmothy, âgé de six ans, se trouve en sécurité avec des personnes qui prendront soin de lui, mais qu’il ne sera jamais retrouvé. Ce cold case a rebondi d’une manière spectaculaire à plusieurs centaines de kilomètres de là, dans le Kentucky, mercredi : un adolescent qui dit avoir échappé à deux hommes qui le retenaient captif affirme être l’enfant porté disparu depuis 2011. La police a indiqué qu’elle avait effectué un test ADN, et les résultats, attendus fébrilement par sa famille, devraient être connus d’ici jeudi soir.

L'adolescent a été retrouvé mercredi à Newport dans le Kentucky, dans le centre des Etats-Unis. Selon les médias américains, des passants l’ont remarqué errant, l’air perdu, avec des ecchymoses sur le visage. Il a expliqué à la police qu’il avait réussi à échapper à la garde de deux hommes qui le détenaient dans un motel dans l’Etat de l’Ohio voisin. Il les a décrits comme ayant un physique de bodybuilder, avec des tatouages de serpent et d’araignée. Surtout, il a indiqué être Timmothy Pitzen, dont la disparition dans l’Illinois avait fait grand bruit il y a bientôt huit ans.

« Nous ne pouvons pas encore confirmer l’identité de la personne retrouvée, mais nous espérons avoir du nouveau dans l’après-midi ou la soirée », a déclaré jeudi la police d’Aurora dans l’Illinois sur sa page Facebook.

Une disparition sans aucune piste

Malgré un portrait vieilli par informatique et quelques signalements, la police n’a jamais eu aucune piste sérieuse pour retrouver l’enfant. Les événements se sont déroulés de la façon suivante :

L'affaire Timmothy Pitzen se déroule entre trois Etats sur plusieurs centaines de kilomètres. - 20 Minutes

11 mai 2011 : La mère de Tim vient le chercher à l’école à Aurora sans le dire à son mari (A).

La mère de Tim vient le chercher à l’école à Aurora sans le dire à son mari (A). 13 mai 2011 : Elle conduit plusieurs centaines de kilomètres et Tim est vu pour la dernière fois par des caméras de vidéosurveillance avec sa mère dans un parc aquatique du Wisconsin (B).

Elle conduit plusieurs centaines de kilomètres et Tim est vu pour la dernière fois par des caméras de vidéosurveillance avec sa mère dans un parc aquatique du Wisconsin (B). 14 mai 2011 : La police retrouve le corps d’Amy Fry-Pitzen dans un motel de Rockford, dans un suicide apparent. Une note indique que l’enfant est en sécurité mais ne sera jamais retrouvé (C).

La police retrouve le corps d’Amy Fry-Pitzen dans un motel de Rockford, dans un suicide apparent. Une note indique que l’enfant est en sécurité mais ne sera jamais retrouvé (C). 5 avril 2019 : Un adolescent dit avoir échappé à deux hommes qui le retenaient captif et se présente à la police comme Timmothy Pitzen. Près de 500 km séparent Aurora et Newport.

Alors que la police attend les résultats du test ADN, la grand-mère de Timmothy s’est confiée à NBC : « Nous ne l’avons jamais oublié, nous pensons à lui constamment et nous sommes restés en contact avec la police en priant qu’il nous contacte un jour. » Alors que l’enfant avait six ans lors de sa disparition, le reconnaîtrait-elle à 14 ans ? Sa réponse, prudente : « Je l’espère. »